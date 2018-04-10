Россия добивается возможности встречи консулов с Юлией Скрипаль

Посольство РФ в Лондоне направило в британское внешнеполитическое ведомство очередную ноту с требованием об обеспечении встречи российских консулов с дочерью экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлией.

Требование основано на положениях Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, где она находилась с момента отравления нервно-паралитическим веществом вместе со своим отцом. Российское диппредставительство беспокоит то, что ее перевезли в некое «безопасно место». Это означает, что британская сторона пытается скрыть важные свидетельские показания и воспрепятствовать расследованию инцидента в Солсбери, сообщает ТАСС.