Россия в декабре 2016 года стала мировым лидером по добыче нефти

Россия по итогам декабря 2016 года стала мировым лидером по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию.

Как уточняется в материале, Саудовская Аравия в декабре сократила добычу и экспорт нефти с исторических максимумов, что позволило России выйти на первое место в мире по объему производства нефти, хотя она также снизила добычу.

Производство нефти в Саудовской Аравии в декабре составляло 10,465 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордными 10,72 миллиона баррелей в сутки месяцем ранее.

По данным JODI, Россия в декабре 2016 года добыла 10,49 миллиона баррелей в сутки против 10,519 миллиона баррелей в сутки в ноябре 2016 года, сообщает «Интерфакс».