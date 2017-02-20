Россия в декабре 2016 года стала мировым лидером по добыче нефти
Россия по итогам декабря 2016 года стала мировым лидером по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию.
Как уточняется в материале, Саудовская Аравия в декабре сократила добычу и экспорт нефти с исторических максимумов, что позволило России выйти на первое место в мире по объему производства нефти, хотя она также снизила добычу.
Производство нефти в Саудовской Аравии в декабре составляло 10,465 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордными 10,72 миллиона баррелей в сутки месяцем ранее.
По данным JODI, Россия в декабре 2016 года добыла 10,49 миллиона баррелей в сутки против 10,519 миллиона баррелей в сутки в ноябре 2016 года, сообщает «Интерфакс».
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