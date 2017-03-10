Россия частично отменила запрет на поставки продуктов из Турции

Правительством России отменен запрет на поставки в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Турции.

Согласно постановлению кабмина, в Россию вновь могут ввозиться турецкий лук шалот и репчатый лук, брокколи и цветная капуста, а также соль. Кроме того, снят запрет на поставку гвоздик, сообщает «ТВ Центр».

Ограничения на турецкую сельхозпродукцию были наложены в начале прошлого года из-за скандала со сбитым в Сирии российским бомбардировщиком Су-34. Часть ранее поставлявшихся в РФ из Турции продуктов продолжают оставаться под запретом.