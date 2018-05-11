Россия не будет выплачивать Украине «компенсацию за Крым»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что Россия является стороной процесса по иску украинских компаний из-за утраченных активов в Крыму.

Он подчеркнул, что Москва не была представлена на этом судебном процессе.

Ранее Постоянный третейский суд в Гааге присудил компенсацию украинским компаниям, потерявшим бизнес в Крыму после присоединения полуострова к России.

Согласно решению суда, истцам положена компенсация в размере 159 миллионов долларов, сообщает «Национальная служба новостей».