Россия не будет выплачивать Украине «компенсацию за Крым»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что Россия является стороной процесса по иску украинских компаний из-за утраченных активов в Крыму.
Он подчеркнул, что Москва не была представлена на этом судебном процессе.
Ранее Постоянный третейский суд в Гааге присудил компенсацию украинским компаниям, потерявшим бизнес в Крыму после присоединения полуострова к России.
Согласно решению суда, истцам положена компенсация в размере 159 миллионов долларов, сообщает «Национальная служба новостей».
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