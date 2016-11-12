Россия не будет вступать в дискуссии о территориальной принадлежности Крыма

Россия никогда не будет обсуждать вопрос территориальной принадлежности Крыма и готова ждать, пока это поймут в Европе и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Никто в России никогда не будет готов начать какие-либо дискуссии по Крыму, - сказал он в интервью Associated Press.

Он также отметил, что Европе и США надо дать время для того, чтобы принять это.

- Мы понимаем, что нашим партнерам в Европе, нашим партнерам здесь, в Соединенных Штатах, нужно время, чтобы принять это. Мы достаточно терпеливы для того, чтобы подождать, пока это понимание придет сюда, в Вашингтон, в Штаты, в Европу, - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как данная тема может рассматриваться новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

16 марта 2014 ода в Крыму при явке более 80 процентов прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов – Севастополя, сообщает ТАСС.