Россия не будет участвовать в освобождении коалицией сирийской Ракки

Возглавляемая США коалиция планирует начать широкомасштабную акцию по освобождению от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) сирийского города Ракка, однако российские ВКС не будут принимать участия в операции. Такое заявление сделал глава Пентагона Эштон Картер.

- Россия не участвует в наших планах по Ракке. Что касается взаимодействия, мы очень эффективно разрешаем вопросы по военным каналам, которые открыты ежедневно и работают очень профессионально с двух сторон, — цитирует РИА «Новости» выступление Картера на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран международной коалиции во главе с США в Париже.

Ранее сообщалось, что международная коалиция начала подготовку к масштабному наступлению на один их оплотов террористов в Сирии, однако точные сроки начала военной операции пока не называются.

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