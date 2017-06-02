Россия будет снимать фильмы вместе с Индией
Правительство России одобрило проект соглашения о совместном кинопроизводстве с Индией.
В документе определены условия присвоения картинам совместного производства статуса «национальный фильм», въезда на территорию каждого из государств съемочных групп и прочие условия.
Заключение соглашение обусловлено тем, что Индия в настоящее время является одним из крупнейших кинопроизводителей Азии, отмечается на сайте кабмина. Оно будет способствовать раз отечественного кинопроизводства и укрпелению культурных связей между двумя странами.
Ранее аналогичные соглашения были заключены Россией с Болгарией. Германией, Италией, Канадой и другими странами.
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