Россия будет снабжать Венесуэлу пшеницей

Венесуэла договорилась с Россией об импорте пшеницы. Поставки в южноамериканскую страну начнутся в ближайшее время.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все соответствующие документы уже подписаны. По его словам, объем поставок составит 60 тысяч тонн в месяц, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство AVN.