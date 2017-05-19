Россия будет снабжать Венесуэлу пшеницей
Венесуэла договорилась с Россией об импорте пшеницы. Поставки в южноамериканскую страну начнутся в ближайшее время.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все соответствующие документы уже подписаны. По его словам, объем поставок составит 60 тысяч тонн в месяц, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на агентство AVN.
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