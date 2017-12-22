Россия будет продавать пивные «баклажки» за рубеж

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает с 1 января 2018 года производство на экспорт пива и пивных напитков в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

На этикетках таких пластиковых бутылок должна содержаться надпись на русском языке «Только на экспорт», чтобы исключить оборот подобной продукции в РФ, передает РИА Новости.

Действующее законодательство России запрещает производство и оборот алкогольной продукции, в том числе пива, в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.