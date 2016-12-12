Россия будет препятствовать попыткам переписать резолюцию Совбеза ООН по Косово

Находящийся с двухдневным визитом в Сербии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не изменит своей позиции и будет активно противодействовать попыткам переписать резолюцию Совета Безопасности ООН по Косово от 10 июня 1999 года.

- Мы обсудили ситуацию на Балканах, у нас здесь общая позиция. Мы поддерживаем все действия, которые предпринимаются для решения косовской проблемы в строгом соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН. Будем солидарны с нашими сербскими друзьями, будем противостоять попыткам в одностороннем порядке эту резолюцию переписывать. Любое решение может быть только предметом общего согласия, консенсуса между Белградом и Приштиной, и Россия очень рассчитывает, что Европейский союз, который взял на себя функции модератора в этом диалоге, будет действовать беспристрастно, объективно и честно, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также пообещал Сербии поддержку в ее переговорах с Боснией и Герцеговиной.

- Урегулирование этих проблем возможно исключительно на основе договоренностей 1995 года – так называемых Дейтонских соглашениях – при полном уважении прав всех трех государствообразующих народов Боснии, включая, конечно, сербов, - подчеркнул Лавров.

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