Россия будет поставлять в Катар баранину, козлятину и птицу

Катар и Россия подписали семь документов, по которым Россия будет поставлять в арабскую страну баранину, козлятину, мясное сырье, консервы, колбасы, мясо птицы, пищевое яйцо, яичный порошок и другие продукты.

Заместитель директора департамента международного сотрудничества Минсельхоза Максим Маркович затруднился назвать объем экспорта, так как он, по его словам, будет зависеть от желания компаний и условий на рынке, отмечает ТАСС.

Сельскохозяйственное производство Катара обеспечивает лишь около 10 % потребностей в продовольствии. Поскольку Катар испытывает дефицит пресной воды, почти все потребности в ней покрываются за счет опреснения морской воды в промышленных масштабах. Опреснительные установки работают за счет энергии, получаемой от сжигания природного газа.

Сельское хозяйство развито слабо и включает кочевое скотоводство и очаги земледелия и садоводства в оазисах. Только в северных районах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности или выходят на неё, сформировались небольшие ареалы почв, пригодных для земледелия.

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