Россия будет отправлять грузы в Европу в обход Польши

Минтранс России начал переговоры с Данией об открытии паромной переправы и доставке по ней грузов в Европу в обход Польши.

Ведомство обсуждает с датскими компаниями варианты маршрутов, выбирая максимально эффективный, безопасный и при этом комфортный для водителей. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на Росавтотранс.

Грузовые автоперевозки между Россией и Польшей были приостановлены в начале текущего года. Неоднократные попытки переговоров оказались безрезультатными. В итоге в Минтрансе решили начать поиски обходных маршрутов.