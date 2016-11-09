Россия будет отправлять грузы в Европу в обход Польши
Минтранс России начал переговоры с Данией об открытии паромной переправы и доставке по ней грузов в Европу в обход Польши.
Ведомство обсуждает с датскими компаниями варианты маршрутов, выбирая максимально эффективный, безопасный и при этом комфортный для водителей. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на Росавтотранс.
Грузовые автоперевозки между Россией и Польшей были приостановлены в начале текущего года. Неоднократные попытки переговоров оказались безрезультатными. В итоге в Минтрансе решили начать поиски обходных маршрутов.
Следующая новость Путину вручат 19 верительных грамот
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии