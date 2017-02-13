Россия будет экспортировать подорожник в Китай

В России начнут выращивать лекарственные растения для экспорта в Китай, рассказал вице-президент Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, один из лидеров направления HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Козко.

По его словам, российские бизнесмены будут выращивать на Алтае, в Брянской области, в Крыму и на Кавказе подорожник, женьшень и другие травы.

Как уточняется в материале «Известий», к 2035 году в России появится не меньше 25 агропарков, которые объединят до 300 тысяч фермерских хозяйств. - Это будут такие же посадки, как рожь или пшеница. Будет специально подготовленное поле, специально оптимизированный процесс, — рассказал Козко.

По оценкам экспертов направления HealthNet НТИ, экспорт лекарственных растений в Китай может приносить более 100 миллиардов долларов в год к 2035 году.

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