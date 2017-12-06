Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее

Власти РФ не станут возражать против выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхеньчхане под нейтральным флагом.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», - цитирует «Интерфакс» президента России Владимира Путина.

По его словам, РФ сама дала повод Международному олимпийскому комитету (МОК) для решения по сборной, но он был использован «не совсем честным образом».

5 декабря исполком МОК отстранил сборную Россию от участия в ОИ-2018. На соревнования смогут поехать только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил.

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