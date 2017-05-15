Россия не боится Китая как конкурента в экономике

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия не боится Китая как конкурента в глобальной экономике, отстаивая в сотрудничестве с азиатской державой исключительно свои интересы.

Он пояснил, что в сотрудничестве с Пекином Москва соглашается только с тем, что идет ей на пользу, и бояться в данном случае просто нечего. Ни о каком предполагаемом поглощении Китаем российской экономики речь не идет.

По мнению президента, Китай демонстрирует сегодня открытость всему миру и нельзя упускать финансовые возможности при сотрудничестве с ней, отмечает Kommersant.

К примеру, Индия отказалась от участия в Форуме, демонстрируя недоверие китайскому экономическому расширению по причине его будущих совместных решений с Пакистаном в провинции Гилгит-Балтистан - части Кашмира, оккупируемого Пакистаном. Индийская сторона не может считать этот проект экономическим, однако Пекин никак не реагирует на озабоченность Дели.

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