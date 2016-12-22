Россия безвозмездно передаст Сербии шесть истребителей и 30 танков

На вооружение сербской армии Россией безвозмездно будут переданы шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Однако модернизация самолетов обойдется сербскому правительству в сумму от 180 до 230 миллионов евро. Об этом по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу журналистам рассказал премьер-министр Сербии Александар Вучич.

- Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около 600 миллионов евро, - цитирует Вучича ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.

По мнению главы правительства, достигнутые договоренности значительно улучшат возможности сербской армии.

- Мы также получили в дар 30 танков Т-72 С, 30 боевых разведывательных бронемашин БРДМ-2 и стрелковое оружие калибра 14,5 миллиметра, - сообщил Вучич.

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