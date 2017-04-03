Россия и Белоруссия урегулируют нефтегазовый спор за 10 дней

Россия и Белоруссия пришли к соглашению по цене на газ, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем»,- цитирует «Интерфакс» слова Путина.

Он также уточнил, что все имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней.

С начала 2016 года Россия и Белоруссия находятся в состоянии нерешенного нефтегазового конфликта. Стороны пытаются решить вопрос стоимости поставляемого из РФ природного газа. В Белоруссии назвали цену на российский газ несправедливой и в одностороннем порядке стали платить за него меньшую цену. Москва, в свою очередь, снизила беспошлинные поставки нефти в Белоруссию.