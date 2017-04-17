Россия и Белоруссия пришли к соглашению по цене на газ
Москва и Минск достигли договоренности по цене поставок российского газа в Белоруссию.
По словам белорусского вице-премьера Владимира Семашко, в 2018 году Минск будет платить 129 долларов за тысячу кубометров топлива, а в 2019 – 127. Он добавил, что цена является фиксированной и не будет меняться в зависимости от состояния нефтегазового рынка, сообщает URA.RU.
Семашко также отметил, что Москва пошла на значительную уступку Минску, поскольку первоначально запрашивала 50 долларов за тысячу кубометров газа.
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