Россия и Белоруссия пришли к соглашению по цене на газ

Москва и Минск достигли договоренности по цене поставок российского газа в Белоруссию.

По словам белорусского вице-премьера Владимира Семашко, в 2018 году Минск будет платить 129 долларов за тысячу кубометров топлива, а в 2019 – 127. Он добавил, что цена является фиксированной и не будет меняться в зависимости от состояния нефтегазового рынка, сообщает URA.RU.

Семашко также отметил, что Москва пошла на значительную уступку Минску, поскольку первоначально запрашивала 50 долларов за тысячу кубометров газа.