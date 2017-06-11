Россия и Белоруссия перейдут на рубли при расчете цены за энергоресурсы

Россия и Белоруссия в ближайшее время согласуют проект документа, который предполагает переход на российские рубли при расчетах за нефтяные и газовые поставки.

Об этом заявил замглавы Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский в кулуарах Министерской энергетической конференции, проходившей в Астане. Он добавил, что переход может состояться до конца года, однако точную дату пока не называют, отмечает «Российская газета».

Закревский сказал: «Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации».

Отношения между государствами по вопросам поставок и оплаты газа складываются непросто. В апреле закончился длительный спор между странами по поводу цены за газ. Белоруссия закрыла задолженность перед дочкой «Газпрома» - компанией «Газпром трансгаз Беларусь».