Россия и Белоруссия перейдут на рубли при расчете цены за энергоресурсы
Россия и Белоруссия в ближайшее время согласуют проект документа, который предполагает переход на российские рубли при расчетах за нефтяные и газовые поставки.
Об этом заявил замглавы Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский в кулуарах Министерской энергетической конференции, проходившей в Астане. Он добавил, что переход может состояться до конца года, однако точную дату пока не называют, отмечает «Российская газета».
Закревский сказал: «Он сейчас проходит согласование в Российской Федерации».
Отношения между государствами по вопросам поставок и оплаты газа складываются непросто. В апреле закончился длительный спор между странами по поводу цены за газ. Белоруссия закрыла задолженность перед дочкой «Газпрома» - компанией «Газпром трансгаз Беларусь».
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