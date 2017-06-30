Россия и Беларусь отменят роуминг для своих граждан
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею о возможности отмены международного роуминга между двумя странами.
Ранее с подобной инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая назвала соответствующее положение дел со связью между двумя странами «дикостью».
Александр Лукашенко назвал это разумным предложением, так как на данный момент въезжая на территорию России или Беларуси, граждане обеих стран вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам международного роуминга.
Минкомсвязи РФ также поддержало идею об отмене роуминга, отмечает ТАСС.
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