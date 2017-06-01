Россия и Бангладеш договорились о взаимодействии в энергетике
Министерства энергетики России и Бангладеш заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ заместители глав ведомств Алексей Текслер и Назимуддин Чоудхури подписали в рамках Международного экономического форума в Петербурге, сообщает РИА «Новости».
Соглашение подразумевает развитие сотрудничества двух стран в научных исследованиях в энергетике, совершенствовании технологий добычи угля, геологоразведочных работах континентальном шельфе и в сфере поставок в Бангладеш природного газа.
Сегодня отечественные компании осуществляют ряд проектов на территории Бангладеш в энергетической сфере, в том числе и атомной отрасли, отмечает агентство.
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