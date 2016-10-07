Россия и Армения создадут защиту от нападения НАТО с юга

Соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе внесено президентом РФ Владимиром Путиным для ратификации в Госдуму РФ.

- Соглашение РФ с Арменией о создании общей системы ПВО говорит о том, что заявления двух государств о военном партнерстве в очередной раз подкрепляются делом, - рассказал ФБА «Экономика сегодня» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин. – Москва и Ереван долго шли к заключению этого союза, чтобы совместно прикрыть в первую очередь южные рубежи от возможной атаки или провокаций. Такие действия диктовал повышенный уровень безопасности государства последних лет. А в условиях серьезного мирового экономического кризиса объединение сил стран-союзников по защите позволил обоим государствам сэкономит серьезные средства, которые в ином случае пришлось бы вложить в оборону.

Документ был подписан в Москве в декабре 2015 года, парламент Армении одобрил его летом 2016-го.