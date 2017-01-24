Россия в 2016 году отбила 70 миллионов кибератак из-за рубежа

Выступая на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, представитель ФСБ России Николай Мурашов заявил, что в течение 2016 года российские объекты подвергались кибератакам около 70 миллионов раз.

- Была озвучена цифра в 70 миллионов компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ. В настоящий момент, с точки зрения развития средств защиты информации, РФ обладает достаточным потенциалом, — цитирует Мурашова РИА «Новости».

В начале декабря ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. «Ростелеком» подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

Представители «Сбербанка» рассказали, что зафиксировали несколько крупных кибератак и сумели их отразить. Всего в 2016-м хакеры пытались атаковать крупнейший российский банк 74 раза.