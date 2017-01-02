Россия в 2016 году увеличила добычу нефти до рекордных 547,5 миллионов тонн

По итогам 2016 года добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 2,5 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составила 547,499 миллионов тонн, следует из данных оперативной сводки ФГБУ «ЦДУ ТЭК».

Уточняется, что в феврале 2016 года был на один день больше, чем в феврале 2015 года.

В декабре Россия произвела 47,402 миллиона тонн нефти, что на 3,7 процентов больше по сравнению с декабрем 2015 года. Среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 11,208 миллионов баррелей.

По данным «ЦДУ ТЭК», предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в 2016 году было добыто 76,794 миллионов тонн сырья. Операторы СРП в прошлом году добыли 15,991 миллионов тонн углеводородного сырья, сообщает «Интерфакс».

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