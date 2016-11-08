Россия в 2016 году собрала самый большой за последние 38 лет урожай зерновых
Выступая на круглом столе в МИА «Россия сегодня», министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что в текущем году в Российской Федерации собран самый большой урожай зерновых культур за последние 38 лет.
- Россия собрала 117 миллионов тонн зерна, это лучший результат за последние 38 лет, больше Россия собрала только в 1978 году — 127 миллионов тонн, — цитирует Ткачева РИА «Новости».
По словам министра, улучшение результатов стало возможным благодаря увеличению урожайности на 60 процентов – с 17 до 27 центнеров с гектара, несмотря на то, что на 60 процентов сократились посевные площади.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что по итогам года ожидают собрать урожай зерновых на уровне 116 миллионов тонн.
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