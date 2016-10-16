В МИД России заявления о кибератаках ЦРУ сравнили с "криками на базаре"

Российское дипломатическое ведомство выступило с комментарием о данных СМИ, которые заявили, что ЦРУ готовит мощную кибератаку на Россию.

Москва приняла информацию о подготовке хакерских атак с тревогой и озабоченностью. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россию пытаются превратить в участника предвыборной гонки в США. По мнению дипломата, отношения с Россией используются американскими политиками для достижения собственных целей во внутренней политике, сообщает "Интерфакс".

– Это уже даже не "мегафонная дипломатия", потому что никакой дипломатии тут нет - это просто крики как на базаре. Нас этим криком не возьмешь и не запугаешь, – сказал Рябков.