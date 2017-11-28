В России завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Эксперимент SIRIUS-17, имитирующий полет экипажа на Луну, завершен. Шестеро его участников пробыли в изоляции 17 суток.

За это время они провели десятки научных опытов, учились управлять луноходом и занимались другой работой.

Экипаж состоял из шести человек –тех мужчин и тех женщин. По их словам, гендерные различия ничуть не мешали им в ходе эксперимента. «Мы работали слаженно, не осознавая, что половина экипажа — женщины. Поняли это только в последний день эксперимента, когда задумались о том, какие вопросы нам будут задавать», - цитирует ТАСС командира экипажа Марка Серова.

Участницы миссии работали наравне с мужчинами и при этом не страдали от условий, максимально приближенным к тому, что происходит на МКС.

SIRIUS-17 – первый из серии экспериментов, проводимых совместно Россией и США. Следующие будут длится гораздо дольше – от четырех месяцев до года.

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Места: Россия
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