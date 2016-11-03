В России запустят международный рейтинг ВУЗов

В России запустят рейтинг высших учебных заведений, который получил название "Три миссии университета". Первые итоги рейтинга будут опубликованы в сентябре следующего года.

Оценивать университеты будут по трем главным критериям: уровень системы образования, достижения в сфере науки и взаимосвязь ВУЗа с местными сообществами. Также в рейтинге будут прописаны 32 основных критерия,- сообщает ТАСС.

Создателями рейтинга "Три миссии университета" выступят Российский союз ректоров и Российская академия наук (РАН). Этот проект нуждается в значительном финансировании. Ректор МГУ сказал, что на данный момент проблем с денежными средствами нет.