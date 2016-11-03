В России запустят международный рейтинг ВУЗов
В России запустят рейтинг высших учебных заведений, который получил название "Три миссии университета". Первые итоги рейтинга будут опубликованы в сентябре следующего года.
Оценивать университеты будут по трем главным критериям: уровень системы образования, достижения в сфере науки и взаимосвязь ВУЗа с местными сообществами. Также в рейтинге будут прописаны 32 основных критерия,- сообщает ТАСС.
Создателями рейтинга "Три миссии университета" выступят Российский союз ректоров и Российская академия наук (РАН). Этот проект нуждается в значительном финансировании. Ректор МГУ сказал, что на данный момент проблем с денежными средствами нет.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии