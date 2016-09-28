В России запретят оборот немаркированных меховых изделий

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в декабре текущего года в стране запретят оборот немаркированных меховых изделий.

Он отметил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции решила продлить маркировку оставшихся меховых изделий на 35 рабочих дней - до 1 декабря 2016 года.

По его словам, в России также создадут единую систему маркировки промышленной продукции.

Мантуров затруднился ответить на вопрос об объемах ожидаемых налоговых поступлениях от маркировки меховых изделий, потому что ведомство пока находится на этапе получения заявок на внедрение этих марок.

- Мы исходили из того, что получали статистические данные от ФТС из опыта прошлых лет по ввозу продукции порядка 240 тысяч единиц и по статистике производства внутри страны - около 70 тысяч единиц. Таким образом, речь шла о том, что в целом на рынке меховых изделий обращалось порядка 300 тысяч единиц, - сказал Мантуров.

Министр добавил, что такой же подход нужно распространить на широкий номенклатурный ряд, сообщает Интерфакс.

Маркировка меховых изделий в России начала работать с 12 августа.