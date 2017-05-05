В России запретили носить георгиевские ленточки ниже пояса

В России ужесточены правила ношения георгиевской ленточки. Самое подходящее для нее место – лацкан пиджака.

«Лучшее место для символа памяти и уважения – у сердца. Поэтому мы и считаем, что георгиевскую ленточку лучше крепить с левой стороны груди», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» пресс-секретаря общественного движения «Волонтеры Победы» со ссылкой на Лайф.

По его словам, нельзя носить ленточки на одежде ниже пояса, на сумках, а также привязывать их к антеннам автомобилей. Запрещено также использование поврежденных ленточек.

Акция по раздаче георгиевских ленточек всем желающим началась в России 24 апреля.