В России запретили три иностранных мессенджера

Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджеры «Blackberry», «Imo» и «Line».

Порталы мессенджеров и их IP-адреса внесены в реестр запрещённых сайтов, отмечает Life.ru.

Причиной блокировки стал тот факт, что руководство компаний отказалось предоставлять данные об активности пользователей, и информацию о том, как часто они обмениваются сообщениями.

Кроме того, в список запрещенных попал аудиовизуальный чат «Vchat».

«Line» - приложение для смартфонов и ПК, средство моментального обмена сообщениями (текст, аудио- и видеозвонки, передача файлов) корейского происхождения. Разработано компаниями «NHN Japan», «NHN Corp.», ныне управляется японской компанией «Line Corporation» (дочкой южнокорейской компании «Naver Corporation»).

«Imo» - веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями (Instant Messaging, IM) и VoIP-звонков.

«Blackberry» - универсальное приложение для обмена текстовыми сообщениями между пользователями Android, BlackBerry и iPhone.

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