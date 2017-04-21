В России запретили давать детям бранные имена

Госдума приняла проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

Конкретно - законом устанавливается запрет на использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака «дефис») или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Разрешается давать ребенку двойную фамилию, как это и практиковалось ранее, но получить ее ребенок может, только если родители ребенка официально зарегистрированы. Законом предлагается предоставить родителям возможность давать своим детям при рождении двойную фамилию, образованную путем соединения фамилии отца и матери в любой последовательности, отмечает ТАСС.

Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку и органы ЗАГС не вправе отказывать в присвоении имени. Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, «БОЧ рВФ 260602», Князь, Царь.

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