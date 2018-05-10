В России запретили блокировку сайтов без ведома хозяев

Верховный суд Российской Федерации постановил об обязательном порядке уведомления владельцев тех интернет-ресурсов, которые попали под запретные меры Роскомнадзора.

Отмечается, что в случае выявления лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.

Среди таких лиц отдельно названы владельцы сайтов в сети интернет и авторы размещенной на них информации, сообщает Interfax.