В России запретили блокировку сайтов без ведома хозяев
Верховный суд Российской Федерации постановил об обязательном порядке уведомления владельцев тех интернет-ресурсов, которые попали под запретные меры Роскомнадзора.
Отмечается, что в случае выявления лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания.
Среди таких лиц отдельно названы владельцы сайтов в сети интернет и авторы размещенной на них информации, сообщает Interfax.
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