В России закрыли прием студентов еще в три ВУЗа

Рособрнадзор запретил принимать студентов в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина, волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА и Владикавказский институт управления, пишет Lenta.ru.

Решение принято из-за неисполнения предписаний ведомства в установленные сроки.

В марте этого года по результатам проверок запретили принимать студентов в Иркутский государственный аграрный университет им. Ежевского, в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и в Орловский государственный аграрный университет им. Парахина.

Запрет не предписывает закрывать учебное заведение - учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.

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