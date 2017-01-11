В России зафиксировано пять летальных исходов из-за гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в результате эпидемии гриппа в России зафиксировано пять случаев летальных исходов.
- По летальным исходам это единицы. Пять случаев по всей стране, - цитирует Попову ТАСС.
При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все скончавшиеся не были вакцинированы от гриппа, а также имели сопутствующие хронические заболевания.
Вместе с тем Попова подчеркнула, что пик заболевания гриппом в стране еще не пройден.
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