В России зафиксировано пять летальных исходов из-за гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в результате эпидемии гриппа в России зафиксировано пять случаев летальных исходов.

- По летальным исходам это единицы. Пять случаев по всей стране, - цитирует Попову ТАСС.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все скончавшиеся не были вакцинированы от гриппа, а также имели сопутствующие хронические заболевания.

Вместе с тем Попова подчеркнула, что пик заболевания гриппом в стране еще не пройден.