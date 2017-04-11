В России задержали иностранное судно из-за невыплат зарплаты экипажу

Теплоход Sea Alexa под флагом государства Того задержан в порту Находка – часть его экипажа пожаловалась на невыплату зарплаты.

Капитан порта направил на теплоход инспектора портового контроля. Он подтвердил наличие задолженности, уточнив, что ее размер превышает 15 тысяч долларов. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на главу Дальневосточной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова.

Судно сможет продолжить плавание после ликвидации задолженности. Выплату зарплаты морякам проверит прокуратура.