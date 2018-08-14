В России взялись за проверки яблочного сока в торговых сетях

В России готовится масштабная проверка на качество яблочного сока России, Армении, Беларуси, Сербии и Франции, продающихся в торговых сетях.

Роскачество планирует проверить 32 марки яблочного сока.

Но первых порах покупателям даны некоторые рекомендации при выборе яблочного сока.

В частности, они посоветовали внимательно читать упаковку. В первую очередь на ней должно быть написано сок, а не «нектар» или «сокосодержащий напиток».

Если это сок, то следует найти слова «восстановленный» или «прямого отжима». Наиболее полезен сок прямого отжима – яблоки выжимают на предприятии после сбора фруктов, а потом подвергают пастеризации. Это позволяет сохранить максимум полезных веществ.

На восстановленный сок также могут указывать слова «изготовленный из концентрированного сока», «из концентрированного сока и пюре», передает «Федерал Пресс».

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