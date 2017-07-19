В России выявлено почти 700 случаев клещевого энцефалита

Роспотребнадзор на 14 июля 2017 года зарегистрировал 692 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, зафиксировано 2040 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

Ведомство напоминает, что в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и их филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей.

Вирусный клещевой энцефалит проявляется лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Заболевание может привести к неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кожи, нервной системы, сердца, суставов, сообщает портал «Бм24.ру».

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Места: Россия
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