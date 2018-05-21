В России выявили самые хлесткие города-матершинники
Результаты социологического опроса дали данные для составления культурного рейтинга в регионах России на предмет использования матершины в повседневной лексике.
Лидером среди городов-матершинников стала Пермь. Второе и третье место заняли Воронеж и Иваново.
В первую десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.
Москва заняла в рейтинге 19 место, Санкт-Петербург — 23-е.
Замкнула список «самых матерящихся городов России» Казань.
Участникам задавали три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались матом?».
Опрос проводился среди 3тысяч человек в возрасте от 18 до 54 лет, сообщает РИА Новости.
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