В России выявили самые хлесткие города-матершинники

Результаты социологического опроса дали данные для составления культурного рейтинга в регионах России на предмет использования матершины в повседневной лексике.

Лидером среди городов-матершинников стала Пермь. Второе и третье место заняли Воронеж и Иваново.

В первую десятку также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва заняла в рейтинге 19 место, Санкт-Петербург — 23-е.

Замкнула список «самых матерящихся городов России» Казань.

Участникам задавали три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались матом?».

Опрос проводился среди 3тысяч человек в возрасте от 18 до 54 лет, сообщает РИА Новости.

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