Из России высылают молдавских дипломатов

Москва дает зеркальный ответ Кишиневу, высылая из России молдавских дипломатов.

МИД России вручил советнику-посланнику Посольства Республики Молдова в РФ Н. Мыйне ноту, согласно которой пятеро сотрудников молдавской дипмиссии объявляются персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение трех дней.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что молдавские власти выслали из страны пятерых российских дипломатов. Президент республики Игорь Додон назвал действия правительств провокацией, а МИД России пообещал дать жесткий ответ.