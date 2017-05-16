Из России вышлют раввина за работу без разрешения

Хамовнический суд Москвы постановил выслать из России раввина Марьинорощинской еврейской общины Йосефа Херсонского по причине отсутствия разрешения на работу на территории страны.

Согласно решению суда, раввину также предстоит выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Священнослужителя не будут помещать в декорационный центр, ему позволят покинуть Россию самостоятельно, купив билет на любой вид транспорта.

Сам Йосеф Херсонский себя виновным не считает. Он заявил, что на работу его пригласила «Федерация еврейских общин России» (ФЕОР) в лице «Московского еврейского общинного центра» (МЕОЦ), сообщает «Газета.ру».