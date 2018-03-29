Из России вышлют 60 дипломатов США

МИД России ответил Вашингтону на объявление персонами нон грата сотрудников российских дипмиссий в США и закрытие консульства в Сиэтле.

Посол США в России Джон Хантсман был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста и уведомили о высылке 60 американских дипломатов. Они должны будут покинуть территорию России до 5 апреля.

Кроме того, принято решение о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Здание, в котором оно располагается, должно быть освобождено до 31 марта, говорится в сообщении на сайте МИД.