В России вышла первая серия нового «Простоквашино»

Первая серия «Возвращения в Простоквашино» появилась на видеохостинге «YouTube».

Премьерный эпизод длится шесть с половиной минут.

Дядю Федора озвучивает 11-летний актер Алексей Онежин, маму озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон.

Серии будут выходить раз в месяц. Всего до 2020 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 эпизодов, передает RG.ru.