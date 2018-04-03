В России вышла первая серия нового «Простоквашино»
Первая серия «Возвращения в Простоквашино» появилась на видеохостинге «YouTube».
Премьерный эпизод длится шесть с половиной минут.
Дядю Федора озвучивает 11-летний актер Алексей Онежин, маму озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - сын Олега Табакова Антон.
Серии будут выходить раз в месяц. Всего до 2020 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 эпизодов, передает RG.ru.
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