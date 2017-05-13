С 13 мая в России выросла минимальная цена на водку и коньяк

С 13 мая в России увеличилась минимальная цена на водку, коньяк и ликероводочные изделия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минфина, стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра повысилась на 7,9% — до 205 рублей, а коньяка — на 15,2% (371 рубль).

При этом выросла закупочная цена у производителя. Прежде пол-литровая бутылка водки обходилась в 165 рублей, то теперь в 173 рубля. Оптовая цена увеличилась на 2,3%. Закупочная стоимость коньяка повысилась на 23,3%, до 323 рублей.

В Минфине рост цен объяснили повышением ставок акцизов, тарифов и производственных расходов.