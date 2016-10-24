В России вырос объем продаж грузовиков

Агентство «Автостат» провело собственный мониторинг ситуации на рынке грузовых автомобилей, сообщает портал OAne.ws.

По данным аналитиков, с сентября 2015 года рост продаж грузовиков составил 14 процентов.

Всего было реализовано 4700 автомобилей. «КАМАЗ» (+ 17,2 процента), «ГАЗ» (+25,3 процента) и белорусский «МАЗ» (+13.8 процента) существенно нарастили реализацию. Далее идут «Скания» (+11,5 процента) и «Исузу» с чемпионскими показателями прироста продаж в 36,7 процента.