МИД России выразил сомнение в эффективности американской супербомбы

МИД России хотел бы увидеть доказательства того, что авиаудар американских ВВС в Афганистане с применением супербомбы GBU-43B был действительно эффективным.

Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов отметил, что Вашингтон называет бомбардировку успешной, но при этом не приводит конкретных данных. По его словам, российское внешнеполитическое ведомство хотело бы видеть доказательства.

«Чего вы достигли? Сколько ИГИЛовцев вы ликвидировали? Когда будут свидетельства, тогда будет и предмет для дискуссии», - цитирует Кабулова «Интерфакс».

Сообщения о том, что США использовали в Афганистане самую мощную неядерную бомбу появились накануне. В Пентагоне заявили, что подготовка к бомбардировке велась на протяжении нескольких месяцев. Целью ее была система тоннелей, используемая боевиками группировки ДАИШ (запрещена в России). Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной.