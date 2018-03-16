В России выпустили кредитную карту для малого бизнеса
Сбербанк России выпустил кредитную карту для малого бизнеса с лимитом.
Новую кредитную бизнес-карту можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете.
Срок действия таких бизнес-карт составляет 36 месяцев, а льготный период кредитования, когда проценты по кредиту не начисляются - 50 дней.
Лимит карты – от 100 тысяч до 1 млн рублей.
Отмечается, что наиболее востребовано малым бизнесом будет использование кредитной бизнес-карты при оплате командировочных расходов, товаров и услуг, передает ТАСС.
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