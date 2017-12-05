В России выпущены памятные монеты к ЧМ-2018
Центробанк России выпустил в обращение коллекцию монет, посвященных предстоящему Чемпионату мира 2018 по футболу.
В нее входят четыре серебряные монеты достоинством в три рубля, золотая 50-рублевая монета и 25-рублевая монета из недрагоценных металлов в обычном и специальном исполнении.
На оборотных сторонах монет присутствуют изображения футболистов, символов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также кубка чемпионата и талисмана турнира.
Тираж трех-рублевых монет составляет до 24 тысяч штук каждой, 50-рублевой – до 12 тысяч штук. 25-рублевых в специальном исполнении выпущено 250 тысяч, а в обычном 19,7 миллиона штук, сообщает телеканал «360».
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