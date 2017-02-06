В России вынесен первый приговор по статье из «пакета Яровой»
Житель Астрахани Улугбек Гафуров стал первым осужденным по статье о недоносительстве из «пакета Яровой».
Как уточняется в материале, Кировский районный суд Астрахани вынес сегодня обвинительный приговор по статье 206.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Решением суда, Гафуров приговорен к штрафу в размере 70 тысяч рублей.
В прокуратуре пояснили, что осужденный был в курсе, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. При этом он не сообщил в правоохранительные органы.
Статья «Несообщение о преступлении» появилась в УК РФ в 2016 году после принятия поправок к пакету антитеррористических законов, известному как «пакет Яровой», сообщает ТАСС.
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