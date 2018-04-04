Из России выдворят венгерского дипломата

Министерство иностранных дел России приняло решение об объявлении персоной нон грата одного венгерского дипломата.

Об этом ведомство уведомило чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в России Яноша Балле. Он был вызван в МИД РФ, где ему вручили соответствующую ноту. Высылка венгерского дипломата является ответом Москвы на недружественный шаг Будапешта, который решил проявить солидарность с Великобританией, обвиняющей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.