Из России выдворят венгерского дипломата

Министерство иностранных дел России приняло решение об объявлении персоной нон грата одного венгерского дипломата.

Об этом ведомство уведомило чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в России Яноша Балле. Он был вызван в МИД РФ, где ему вручили соответствующую ноту. Высылка венгерского дипломата является ответом Москвы на недружественный шаг Будапешта, который решил проявить солидарность с Великобританией, обвиняющей Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Новости по теме
Теги:
Организации: МИД
Следующая новость Надежда Савченко сбросила в СИЗО 10 кило

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО